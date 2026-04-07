Hausse du minerval : une cabine téléphonique à l’ULB pour “appeler” le cabinet Degryse

Des étudiants ont organisé mardi à Bruxelles une action symbolique contre la hausse du minerval. Une cabine téléphonique a ainsi été installée sur le campus de l’ULB pour appeler le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Élisabeth Degryse.

“On invite les étudiants à appeler le cabinet de la ministre Degryse, mais aussi à interpeller tous les députés de la FWB pour qu’ils se positionnent sur la hausse du minerval“, a déclaré Jonathan Mangala, représentant au Bureau des étudiants administrateurs de l’ULB (BEA).

Les étudiants pouvaient également scanner un code QR les redirigeant automatiquement vers l’envoi d’un courriel au cabinet de la ministre.

Dans son effort de rééquilibrage des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier le relèvement du minerval de 835 à 1.194 euros. La mesure, qui n’a pas encore été formellement adoptée par le parlement, doit entrer en vigueur dès la rentrée prochaine normalement. La hausse impactera directement 58% des étudiants de l’enseignement supérieur, selon des estimations du gouvernement.

“On ne lâchera pas”

Lors d’une manifestation fin mars, qui avait rassemblé plus de 3.000 étudiants dans les rues de Bruxelles, une délégation des manifestants avait pu s’entretenir avec le chef de cabinet de Mme Degryse, la ministre-présidente étant en déplacement en Norvège avec le couple royal.

“Lors de notre dernière manifestation, la ministre était en Norvège. Je tiens juste à rappeler que le minerval en Norvège est gratuit“, a relevé le représentant du BEA. “On ne se sent pas du tout écouté“, a-t-il déploré.

Les étudiants ont prévenu qu’ils poursuivraient leur mobilisation. “Tant que cette hausse sera là, on ne lâchera pas“, a conclu Jonathan Mangala.

Avec Belga – Photo : Belga