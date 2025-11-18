La hausse du minerval s’appliquera à tout l’enseignement supérieur

L’augmentation du minerval décidée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera d’application dans les universités, mais également dans les Hautes écoles ainsi que les écoles supérieures des arts (ESA), a confirmé lundi la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Engagés). Interrogée lundi soir en commission Enseignement supérieur du parlement de la FWB par le député Octave Daube (PTB), Mme Degryse a confirmé que la mesure s’appliquerait “à tout l’enseignement supérieur”.

Depuis 2011, le minerval était plafonné à 835 euros pour les universités. Dans les Hautes écoles et les ESA, les droits d’inscription sont toutefois généralement bien moins élevés, commençant parfois à un peu moins de 200 euros pour une année dans certains établissements de type court. Le 10 octobre dernier, lors de la présentation de son budget 2026, le gouvernement MR-Engagés a toutefois annoncé le dégel du minerval et son relèvement à 1.194 euros.

Ce nouveau tarif s’appliquera donc bien à tous les types d’enseignement supérieur, un montant qui sera par ailleurs adapté chaque année à l’évolution des prix à la consommation (index). Selon les estimations du gouvernement, cette augmentation impactera 58% environ des quelque 130.000 étudiants en FWB, dont la moitié ne sont pas inscrits dans des universités. La réforme doit générer quelque 50 millions d’euros d’économies au total pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Selon les plans présentés le mois dernier par la ministre-présidente Degryse, quatre tarifs distincts seront appliqués à l’avenir dans l’enseignement supérieur: la gratuité totale des droits d’inscription pour les étudiants boursiers (22% de la population étudiante), un minerval réduit à 374 euros pour les étudiants dits de “condition modeste” (ceux-ci comptent pour 1% aujourd’hui mais le gouvernement souhaite porter ce chiffre à 10%), un minerval maintenu à 835 euros pour 10% des étudiants, et enfin le nouveau minerval majoré à 1.194 euros pour tous les autres.

L’annonce de cette augmentation du minerval est à l’origine d’une série de manifestations organisées ce lundi par les étudiants dans différentes villes de la FWB. La Fédération des étudiants francophones (FEF) avait, elle, lancé dès le lendemain de l’annonce une pétition pour dénoncer cette augmentation. L’initiative a récolté à ce jour près de 40.000 signatures.

