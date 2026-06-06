Un important dispositif policier déployé à le Gare Centrale en début d’après-midi à la suite d’appels à manifester

Un important dispositif policier était déployé à la Gare Centrale de Bruxelles ce samedi vers 14 h 00. Ce déploiement faisait suite à de nouveaux appels à manifester relayés sur les réseaux sociaux. De petits groupes de jeunes vêtus de noir auraient également été aperçus aux abords de la gare.

Jeudi et vendredi, de nombreux jeunes ont défilé dans les rues de Bruxelles pour exprimer leur mécontentement face à la réforme de l’enseignement francophone. Des manifestations parfois entachées d’incidents causés par des fauteurs de troubles. Samedi après-midi, de nouveaux appels à manifester ont circulé sur les forums de discussion en ligne. Malgré l’important dispositif policier déployé par mesure de précaution, le calme régnait aux abords de la Gare Centrale vers 14 h 30. Aucune manifestation d’envergure n’est prévue aujourd’hui.

Belga