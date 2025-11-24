Thierry Bodson (FGTB) réagit à l’accord budgétaire: “C’est systématiquement les travailleurs qui payent le gros des efforts”

Thierry Bodson, président du syndicat socialiste FGTB, était l’invité de Fabrice Grosfilley à 8h15. Il a évoqué la grève nationale de trois jours qui a débuté, mais également l’accord budgétaire qui a été conclu ce lundi matin.

En ce premier jour de grève nationale, le syndicaliste Thierry Bodson était l’invité de Bonjour Bruxelles pour rappeler les raisons de la colère, qui concernent notamment la fiscalité : “Malgré toutes les annonces du gouvernement, le pouvoir d’achat va diminuer dans ce pays“, réagit le président de la FGTB.

“Il y a une vraie rage taxatoire dans ce gouvernement. Si vous payez une pension alimentaire, si vous êtes mariés ou en cohabitation légale, si vous avez du chômage temporaire durant l’année, vous paierez plus d’impôts. De plus, les salaires restent bloqués et si vous travaillez à temps partiel, puisque les compléments vont disparaître, le pouvoir d’achat va diminuer pour beaucoup de travailleurs“, explique-t-il.

Thierry Bodson prévient : “La contestation va demeurer s’il n’y a rien qui change, notamment dans l’accord d’été“.

Alors que la grève a débuté, un accord budgétaire a été conclu par le gouvernement fédéral. “J’apprends que la fameuse réforme fiscale qui devait augmenter le salaire net de 90 euros à terme ne sera pas mise en application. C’était quand même une grosse promesse de ce gouvernement qui touche le pouvoir d’achat“, déplore-t-il déjà.

Parmi les mesures emblématiques, figure une augmentation progressive des accises sur le gaz naturel résidentiel en parallèle d’une diminution des accises sur l’électricité résidentielle. La TVA sur certains produits augmentera (nuitées en hôtel et camping, abonnement sportif, take away et pesticides). “C’est systématiquement les travailleurs qui payent le gros des efforts. Les épaules les plus larges sont toujours peu mises à contribution. (…) C’est encore particulièrement injuste“, réagit-il.

Pas de nouvelle grève d’ici la fin de l’année

Désormais, les syndicats s’atteleront à étudier l’accord budgétaire, mais Thierry Bodson l’annonce d’ores et déjà : “Il n’y aura pas de nouvelle journée de grève d’ici la fin de l’année. Ça se décide démocratiquement, et cela n’aurait pas de sens. Par contre, la contestation va très certainement perdurer au-delà du 31 décembre“. Des actions, dont la forme n’est pas encore claire, devraient avoir lieu en janvier.

■ Interview de Thierry Bodson réalisée par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles