Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

16 lignes de la STIB devraient fonctionner ce lundi de grève: voici lesquelles

La Stib s’attend à de fortes perturbations dès lundi, premier des trois jours de grève nationale et celui concernant spécifiquement les transports.

Elle prévoit de privilégier 16 lignes: celles des métros 1 et 5, des trams 4, 7 ,8, 10, 82, 92 et 93 et celles des bus 12, 46, 59, 71, 73, 87 (prolongé jusqu’à Etangs noirs) et 95.

La société des transports en commun bruxellois prévient toutefois que ces prévisions sont susceptibles de varier le jour même, étant donné que le personnel n’est pas obligé d’indiquer à l’avance s’il participe à la grève.

► Voir aussi | Grève des 24, 25 et 26 novembre : voici les perturbations attendues à Bruxelles

La situation effective sur le réseau ne sera connue qu’au début du service, vers 5h30. L’information sera ensuite mise à jour en temps réel.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales