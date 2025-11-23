16 lignes de la STIB devraient fonctionner ce lundi de grève: voici lesquelles

La Stib s’attend à de fortes perturbations dès lundi, premier des trois jours de grève nationale et celui concernant spécifiquement les transports.

Elle prévoit de privilégier 16 lignes: celles des métros 1 et 5, des trams 4, 7 ,8, 10, 82, 92 et 93 et celles des bus 12, 46, 59, 71, 73, 87 (prolongé jusqu’à Etangs noirs) et 95.

La société des transports en commun bruxellois prévient toutefois que ces prévisions sont susceptibles de varier le jour même, étant donné que le personnel n’est pas obligé d’indiquer à l’avance s’il participe à la grève.

La situation effective sur le réseau ne sera connue qu’au début du service, vers 5h30. L’information sera ensuite mise à jour en temps réel.

Belga – Photo : Belga Image