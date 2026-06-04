Touring demande une clarification urgente sur le retour des amendes LEZ à Bruxelles

À l’approche de la réactivation des sanctions liées à la zone de basses émissions (LEZ), Touring appelle le gouvernement bruxellois à clarifier d’urgence le calendrier et les modalités d’application des amendes.

Touring a demandé jeudi au gouvernement bruxellois une clarification officielle urgente concernant la réintroduction des amendes LEZ. Selon les dernières informations, les amendes pour les véhicules qui ne sont plus autorisés depuis le 1er janvier 2026 seraient envoyées à partir du 1er juillet. Il avait aussi été question précédemment du 7 juin, a souligné jeudi l’organisation de défense des usagers de la route.

Le gouvernement bruxellois avait indiqué le 3 avril dernier que le dispositif d’amendes LEZ serait bien activé pour la vague de restrictions planifiée pour 2025. Le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt (Anders) avait alors été chargé de présenter “une date de démarrage effective de la perception des amendes LEZ, qui sera fixée au 7 juin si les obstacles techniques sont levés”.

Il avait aussi été annoncé que le système d’amende unique de 350 euros évoluera vers “un pass annuel, plus lisible pour les usagers”.

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La secrétaire d’État de l’Environnement, Ans Persoons (Vooruit) est quant à elle censée présenter pour le 15 juin, une réforme globale comprenant: un pass annuel de 350 euros; un tarif social de 200 euros; une amende mensuelle de 80 euros.

“Les automobilistes doivent savoir exactement à partir de quand ils risquent une amende et quelle procédure sera suivie… Une communication officielle et claire est absolument nécessaire”, a déclaré Touring, jeudi par voie de communiqué.

Touring demande confirmation qu’une lettre d’avertissement sera d’abord envoyée et qu’une première amende effective ne pourra être infligée qu’au plus tôt trois mois plus tard.

L’organisation de mobilité souhaite aussi obtenir des précisions sur le pass annuel: quand? Combien cela coûtera-t-il? Qui bénéficiera d’un tarif réduit?

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Touring demande enfin que la Région bruxelloise communique de manière transparente sur le nombre de véhicules concernés par les nouvelles règles LEZ encore immatriculés à Bruxelles et sur celui des véhicules non autorisés continuant encore à entrer dans la LEZ.

Belga – Photo : Belga Image