Ans Persoons confirme que le Palais du Midi ne sera pas classé

Ans Persoons était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce mardi matin et a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

En cette journée de grève nationale, la secrétaire d’État du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est revenue sur cette actualité. Il s’agit déjà de la cinquième journée de grève depuis le début de l’année. “On vit des temps difficiles”, a-t-elle admis. “Il faut protéger le pouvoir d’achat et effectuer des réformes pour protéger nos soins de santé. C’est pour cela que Vooruit, mon parti, se bat depuis longtemps, notamment pour obtenir une taxe sur les grosses fortunes afin que chacun effectue sa part.”

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Actuellement, cette taxe n’existe pas. Existe-t-il un grand écart entre ce que les socialistes flamands sont et ce qu’ils font ? “On se bat pour que les réformes soient les plus justes possibles. On doit se battre pour cela.”

Le survol de Bruxelles

“La situation n’est plus humaine”. Voilà les mots forts que la chargée de l’Environnement avait prononcés fin avril. “La population est dans un désespoir total”, reprend-elle. En cause : la route aérienne RNP-07. Elle engendre un survol, par moments intensif, de jour comme de nuit, à une altitude peu élevée, de quelque 450 000 personnes à Bruxelles. L’utilisation de la piste 07 de Brussels Airport implique notamment que les avions descendent sur Zaventem en ligne droite, ce qui accentue le survol des communes du nord de Bruxelles. Face à cette situation, Koekelberg et Schaerbeek ont récemment introduit une action en cessation environnementale devant la justice.

“Les normes de vent font qu’on utilise cette route beaucoup trop souvent. J’ai donc vu hier soir (NDLR : lundi soir) Jean-Luc Crucke et c’était un entretien constructif. Mais on constate que rien ne va changer sur le court terme parce qu’ils attendent des études. On doit faire plus au niveau du gouvernement bruxellois. C’est pour cela que je vais aussi voir les communes afin de discuter des actions en justice.”

Avec quel but ? “Je vais faire une action en cessation pour exiger juridiquement un changement. La situation actuelle est actuellement invivable. Je vais donc proposer au gouvernement bruxellois de s’associer aux communes pour attaquer le gouvernement fédéral. Notre exigence consiste à changer l’interprétation du vent et à faire plier le contrôleur aérien pour basculer moins vite sur cette route.”

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Avant d’ajouter : “Bruxelles n’est pas l’ennemi de l’aéroport. Il doit exister tant il est important pour l’emploi et l’économie dans la capitale. Mais il faut revoir la concentration et la fréquentation sur cette route.”

Pas de classement du Palais du Midi

Le Palais du midi est un autre dossier chaud pour Ans Persoons. Pour rappel, la CRMS recommandait le classement de l’intégralité des façades et des toitures de l’aile nord, ainsi que certains éléments intérieurs, comme l’organisation des commerces au rez-de-chaussée.

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La socialiste a confirmé nos informations du mois d’avril : le gouvernement bruxellois ne suivra pas les recommandations de la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS). “Il n’y aura pas de classement”, a-t-elle annoncé. “Mais je vais me battre pour continuer et terminer le chantier. Le quartier en souffre énormément. Il faut protéger le patrimoine, tout en permettant que les travaux se terminent pour rendre le quartier de Stalingrad vivable au plus vite.”

Un cadre juridique pour la LEZ sera “prêt” pour 2027

Enfin, elle est revenue sur la LEZ et les éventuelles amendes liées à ce dossier. Si Dirk De Smedt semble ne pas être pressé, qu’en est-il pour la secrétaire d’État en charge du climat ? “Je ne suis pas patiente quand il s’agit de ma réforme”, coupe-t-elle. Pour rappel, elle s’occupe d’une réforme juridique pour obtenir un pass à 350 euros l’année avec des catégories d’exception. “Mon souhait est donc de créer ce pass ainsi que de proposer un tarif social à 200 euros et un élargissement des catégories sociales qui ne paient pas. On travaille là-dessus, mais cela prend du temps. Il faut créer un cadre juridique stable pour l’avenir, mais aussi qu’il soit prévisible pour l’avenir et qu’il trouve le juste équilibre entre la qualité de l’air et la mobilité.”

Ans Persoons a ensuite donné un peu de détails sur le calendrier de cet épineux dossier. “Je vais proposer un texte avant l’été, mais il y aura plusieurs lectures avant que cela entre en fonction au début de l’année prochaine. On sera prêt pour 2027.”