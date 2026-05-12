Direct – Manifestation nationale du 12 mai : des milliers de manifestants entament leur marche à travers Bruxelles

Une manifestation nationale organisée par le front commun syndical secoue la Belgique ce mardi. Syndicats et organisations citoyennes veulent faire entendre leur mécontentement contre la hausse des prix de l’énergie et les réformes du gouvernement fédéral.

Cette manifestation nationale poursuit le plan d’actions syndicales mené depuis un an et demi contre les réformes du gouvernement fédéral, jugées “anti-sociales”. La dernière manifestation nationale remonte au 12 mars. Entre 80.000 personnes (selon la police) et plus de 100.000 (d’après les organisations syndicales) avaient alors défilé dans les rues de Bruxelles.

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