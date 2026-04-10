Le Palais du Midi ne devrait pas être classé par la Région

La décision n’est pas encore formellement prise, mais d’après nos informations, le gouvernement bruxellois ne suivra pas les recommandations de la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS).

Un consensus se dessine au sein de l’équipe de Boris Dilliès pour ne pas classer le bâtiment, alors que la CRMS recommandait le classement de l’intégralité des façades et des toitures de l’aile nord, ainsi que certains éléments intérieurs, comme l’organisation des commerces au rez-de-chaussée.

Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement avait annoncé qu’il “poursuivrait les travaux d’infrastructure des tunnels du

pôle Constitution dans un délai financièrement tenable, aux abords de la Gare du Midi, afin d’y assurer l’exploitation du tramway, en lieu et place du métro initialement prévu.”

Le Palais du Midi, situé avenue de Stalingrad, représente quelque 40 000 m² de surface bâtie sur un hectare. Il se trouve sur le tracé du futur tunnel du Métro 3.

Le bâtiment est vidé de tous ses occupants depuis 2024. En décembre dernier, le Conseil d’État avait suspendu le permis de démolition-reconstruction, ainsi que la décision régionale de ne pas examiner une première demande de classement.

C’est l’ARAU — l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines — qui est à l’origine de la demande de classement, saluant l’avis favorable de la CRMS comme une petite victoire. L’association a prévenu qu’en cas de refus du gouvernement de suivre cet avis, elle n’hésitera pas à introduire des recours.

Un classement aurait par ailleurs imposé à la Région une intervention financière pouvant aller jusqu’à 90 % des coûts en cas de restauration.

Rédaction