L’ARAU déposera la demande de classement du Palais du Midi, intérieurs compris

L’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, l’ARAU, souhaite sauvegarder le Palais du midi et le classer.

“Sauvegarder le Palais du Midi, dans son entièreté, c’est reconnaître la valeur historique et présente d’un monument vivant, et d’un patrimoine tant matériel qu’immatériel.” Dans un communiqué, l’ARAU ne fait pas de mystère : il souhaite apporter son soutien au mouvement citoyen du quartier Stalingrad Lemonnier. En effet, les habitants, commerçants et usagers ont initié une récolte de signatures afin de suivre la procédure de pétition pour classer le bâtiment emblématique. Objectif : empêcher le démentèlement du site.

Pour rappel, dans le cadre du projet du Métro 3, la STIB envisage de démonter partiellement le Palais du midi afin de permettre la construction d’un tunnel sous l’édifice. “En français, on parle plutôt d’une opération de démolition-reconstruction de l’intérieur du bâtiment, et d’une partie des façades”, estime l’ARAU.

Le collectif ne souhaite pas de cette démolition. Malgré le fait que l’avenir du Métro 3 soit incertain, l’ARAU milite pour que le bâtiment ne soit pas démonté, mais classé. “Heureusement, et indépendamment de ces éléments de contextualisation politique, la valeur patrimoniale et l’histoire atypique de ce site nous donnent de bonnes et objectives raisons faire valoir l’intérêt d’une mesure forte de protection.”

L’ARAU estime que le Palais du midi est plus important qu’un simple bâtiment. “Les fonctions de ce bâtiment emblématique (lieu de rassemblement, commerces, sport, etc.) sont, d’un point de vue patrimonial, tout aussi importantes que le décor éclectique dans lequel elles sont implantées. Le Palais du Midi, c’est un patrimoine matériel, immatériel, et surtout vivant ! Postuler ou imposer la démolition des intérieurs est un acte de violence, assez autoritaire, contre le patrimoine, contre le caractère populaire et “habité” du bâtiment.”

