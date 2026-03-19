La Commission Royale des Monuments et des Sites rend un avis favorable sur le classement du Palais du Midi

L’ARAU espère désormais que le gouvernement bruxellois suivra cet avis, alors que des travaux sous le Palais du Midi sont toujours bien prévus par la nouvelle majorité.

C’est une petite victoire pour l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) a rendu ce mercredi un avis favorable sur sa proposition de classement du Palais du Midi. La Commission souligne en particulier “l’intérêt architectural de cette œuvre majeure […] unique à Bruxelles“, “les intérêts urbanistique et paysager” et “l’intérêt historique présenté par le Palais du Midi, équipement intrinsèquement lié à l’histoire des boulevards centraux et du quartier“.

Si la CRMS ne préconise pas le classement de l’ensemble du bâti, elle plaide pour “le classement de l’intégralité des façades ainsi que des toitures de l’aile nord“. Concernant l’intérieur, la CRMS indique que “la protection devrait inclure les principes morphologiques, de composition et de distribution du bâtiment tel qu’il se présentait dans la phase de référence des années 1922-1926 (commerces au rez-de-chaussée organisés autour des deux cours, coursives périphériques, implantation transversale du passage du travail avec circulation verticale centrale)“.

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Un classement du Palais du Midi permettrait de garantir sa conservation, mais l’avis de la CRMS n’est pas contraignant pour le gouvernement bruxellois, qui doit décider d’entamer ou non la procédure de classement. “La balle est maintenant dans leur camp“, déclare l’ARAU qui prévient qu’en cas de “balayage d’un revers de la main de cet avis favorable” de la part du gouvernement, il n’hésitera pas à introduire des recours. “Quant à la Ville de Bruxelles, propriétaire des lieux, elle doit plus que jamais prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour garantir la protection de ce patrimoine remarquable et le rendre accessible dans les prochains mois“, ajoute-t-il.

Pour rappel, le nouveau gouvernement bruxellois a décidé, dans sa déclaration de politique régionale, de mettre en pause le projet de prolongement du métro 3 Gare du Nord – Bordet, au nom de la rigueur budgétaire. Sur le tronçon Nord-Albert en revanche, un achèvement des travaux de tunnel sous le Palais du Midi est toujours prévu pour permettre, au minimum, le passage de trams à cet endroit.

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V.d.T. – Photo : ARAU