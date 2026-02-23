Un collectif se mobilise contre la suppression de l’avis conforme de la CRMS à Bruxelles : “Un affront au patrimoine”

Un collectif soutenu par 34 associations dénonce lundi la suppression de l’avis conforme de la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS), prévu par le nouveau gouvernement bruxellois. Il lance une pétition pour dénoncer un “affront au patrimoine”.

L’avis conforme de la CRMS, contraignant, est requis pour tout projet de construction, rénovation ou restauration impliquant des éléments de patrimoine protégés, classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde. Le collectif qualifie son avis de “garde-fou démocratique et technique essentiel”, car il permet d’imposer des conditions strictes ou de s’opposer à des projets portant atteinte aux biens protégés. Ceux-ci représentent 2 à 3% du bâti bruxellois.

> REPORTAGE Déclaration de politique régionale : la protection des bâtiments classés pourrait changer

Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annonce un plan de simplification immédiate visant à “déverrouiller le marché immobilier bruxellois”, qui inclut la suppression de l’avis conforme de la CRMS.

Cette décision constituerait “un recul historique” pour la protection du patrimoine bruxellois et ouvrirait la voie à de graves dérives, s’inquiète le collectif “Le patrimoine ça nous regarde”. Supprimer l’avis conforme de la CRMS, sous couvert de simplification administrative, “revient à affaiblir la protection patrimoniale au moment même où la pression immobilière est très forte.”

“C’est grâce à cet outil que de nombreux monuments et sites emblématiques ont pu être préservés et continuent aujourd’hui d’enrichir le paysage urbain”, soulignent les organisations.

Le collectif a lancé une pétition pour contester cette décision et demande au gouvernement bruxellois d’y renoncer.

En 2017, une réforme du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (COBAT) avait déjà envisagé de supprimer l’avis contraignant de la CMRS, mais cette décision avait finalement été retirée du texte.

Belga