Déclaration de politique régionale : la protection des bâtiments classés pourrait changer
La déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement bruxellois pourrait également changer les règles en matière d’urbanisme à Bruxelles.
Jusqu’ici, lors d’un chantier de restauration d’un bâtiment classé, la Commission royale des Monuments et Sites émettait un avis contraignant. Dans un souci de simplification de l’instruction des permis et afin de réduire les délais de traitement, le nouveau gouvernement bruxellois souhaite supprimer cette contrainte. De quoi modifier la protection des bâtiments classés… et inquiéter certains experts du secteur.
■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Charles Carpreau