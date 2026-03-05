La commission métro 3 visite le chantier sud, les associations dénoncent leur mise à l’écart

Les membres de la commission spéciale métro Nord Sud ont effectué jeudi une visite du chantier en cours pour relier la station Anneessens à la gare du Midi, via un nouveau tronçon de quelques centaines de mètres. Objectif: prendre la mesure de ce qui a été réalisé et des difficultés pour aménager les quelques 120 mètres de tunnel sous le Palais du Midi.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli

Non loin de là, plusieurs associations dont l’ARAU et Inter Environnement avaient réuni la presse pour dénoncer leur mise à l’écart de la visite, et redire leur opposition au projet de mise en exploitation complète de ce chaînon destiné à contourner le passage actuel chronophage via la station Lemonnier et plusieurs croisements de lignes de trams.

► Lire aussi | “SOS quartier fantôme”, “quartier délaissé, vies ruinées” : cent personnes se rassemblent contre le métro 3

A l’issue de la visite, les premiers échos ont permis de constater une prise de conscience largement partagée de l’étendue des travaux déjà réalisés et des moyens investis. Il se trouvait peu de monde pour remettre fondamentalement en cause l’option de la nouvelle majorité d’un achèvement des travaux à cet endroit, y compris sous le Palais du Midi, pour permettre, au minimum, le passage de trams en mode semi-métro, pour assurer, mieux qu’actuellement la liaison Nord-Albert.

Du côté des associations, c’était par contre la soupe à la grimace face à la gestion globale de ce chantier depuis plusieurs années. On soutient toujours qu’il est possible d’améliorer la ligne prémétro via le complexe Lemonnier avec trois lignes de trams au lieu de deux actuellement, en réinjectant la ligne 55 depuis Schaerbeek, dans le tunnel. On ne digère pas que la visite ait été organisée sans les commerçants, et sans consultation des riverains et clubs sportifs occupants du Palais du Midi qui donnent vie au quartier depuis des décennies. On craint aussi la prolongation de travaux durant encore plusieurs années.

► Lire aussi | Commission spéciale métro 3 : “Il n’y a pas de fiasco” assure Yvan Mayeur