Commission spéciale métro 3 : “Il n’y a pas de fiasco” assure Yvan Mayeur

Interrogé sur l’avancement du projet de Métro 3, le consortium Bruxelles Métro Nord rejette les critiques évoquant un fiasco. Devant le Parlement bruxellois, Yvan Mayeur, représentant TPF Engineering, a reconnu les difficultés du chantier tout en assurant que des adaptations restent envisageables.

Les bureaux d’études composant le consortium Bruxelles Métro Nord (BMN), chargés de gérer l’extension nord du projet de métro, ne partagent nullement la vision de certains acteurs politiques selon laquelle le projet serait un fiasco, a déclaré jeudi l’ex-bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur, en tant que “Head of Business Unit Belgium” chez TPF Engineering, une des composantes du consortium.

D’après celui-ci, ils reconnaissent que le projet est laborieux à mettre en œuvre pour des raisons techniques de sol, mais aussi administratives et de compétences, mais ils pensent que des adaptations sont possibles.

M. Mayeur était interrogé par la commission spéciale métro 3 du Parlement bruxellois, aux côtés notamment d’Erwin Malcorps et de Johan Dubruel, respectivement administrateur délégué et responsable technique de Sweco, une autre composante de BMN.

“Il n’y a pas de fiasco du métro 3. Il y a un projet laborieux à mettre en œuvre pour plein de raisons, pas seulement de techniques de sol, mais aussi administratives, de compétences, etc. Dire qu’il y a un fiasco est un choix politique qui ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons en tant que bureau d’études“, a déclaré Yvan Mayeur.

Selon lui, les bureaux d’études de BMN pensent qu’il y a des solutions ou des adaptations possibles pour le passage sous les voies, à l’arrière de la gare du Nord, pour améliorer le projet et faire baisser les prix.

“Il a été démontré qu’il y avait eu suffisamment d’études réalisées, et que des sondages ont été faits. Il y a toujours une évaluation coûts/bénéfices en cours de route, et c’est intelligent de faire comme cela. C’est ce mode de fonctionnement qui a permis d’envisager une solution moins chère à la gare du Nord“, a-t-il encore dit.

