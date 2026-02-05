Affaire Samu social : le parquet demande le renvoi d’Yvan Mayeur et Pascale Peraïta devant le tribunal correctionnel

Le parquet de Bruxelles a demandé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Yvan Mayeur, de Pascale Peraïta et de deux autres personnes, dans le cadre de l’affaire du Samu social. La chambre du conseil de Bruxelles se prononcera le 25 février à 09h00.

Yvan Mayeur revient dans l’actualité bruxelloise après neuf années de discrétion. Hasard du calendrier, deux actualités distinctes font parler de lui. D’une part, l’ancien bourgmestre PS de la Ville de Bruxelles est interrogé, ce jeudi, devant la Commission spéciale sur le Métro 3 pour représenter un bureau d’études en ingénierie qui travaille sur le projet. D’autre part, Yvan Mayeur se voit rattrapé par l’affaire du Samu social, qui avait mis fin à son mandat en 2017.

La RTBF révèle que le parquet de Bruxelles a récemment demandé le renvoi de quatre personnes devant le tribunal correctionnel, dont l’ancien bourgmestre de la Ville de Bruxelles et l’ancienne présidente du CPAS Pascale Peraïta (PS). Ils sont soupçonnés d’avoir bénéficié de nombreux jetons de présence de manière illégitime et donc de rémunérations de la part du Samu social, une ASBL chargée d’héberger et d’aider en urgence les sans-abri.

Yvan Mayeur était alors membre du conseil d’administration tandis que Pascale Peraïta était l’administratrice déléguée de cette ASBL, privée mais financée à 98% par des fonds publics.

En 2018, une commission d’enquête parlementaire s’était penchée sur le cas du Samu Social. Le rapport final, d’une centaine de pages, avait dénoncé une gestion lacunaire de l’ASBL, non proportionnée à la taille de cet outil d’hébergement et d’aide aux sans-abri. Il avait mis en exergue une logique de conflits d’intérêts, plus au sens éthique que juridique du terme, et de confusion des rôles dans le chef de ses ex-chevilles ouvrières, Yvan Mayeur et Pascale Peraïta.

Le 8 novembre 2022, la même chambre du conseil avait reporté le dossier à date indéterminée, car la défense demandait des devoirs d’enquête complémentaires. Maintenant que l’instruction est terminée, le parquet demande l’ouverture d’un procès.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image