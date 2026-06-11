Le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux s’accordent sur 17 priorités pour la législature

Le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux se sont accordés jeudi sur 17 priorités à mettre en œuvre d’ici 2029 en signant un protocole d’accord socio-économique fixant les priorités de la législature.Quelques mois après l’entrée en fonction de ce gouvernement, ils se sont réunis en Sommet social pour garantir la concertation sociale et construire une feuille de route commune des dossiers.

Le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux ont signé un protocole qui repose sur 17 priorités partagées articulées autour de sept axes : mobilité, emploi, urbanisme, aménagement du territoire, économie, environnement, social et santé. Ces priorités ont été coconstruites et validées en amont avec les interlocuteurs sociaux, dans un processus de concertation approfondie. À titre d’exemple, il est question, en aménagement du territoire, de développer une vision stratégique 2030 renouvelée du développement territorial, visant à mieux articuler les besoins en logements, les impératifs environnementaux et les objectifs de développement économique.

En Mobilité, on parle d’un “plan régional de mobilité intégrant les enjeux socio-économiques”. On évoque un renforcement et encadrement de la prise en charge des chercheurs d’emploi, une redynamisation de l’économie et le déclenchement d’un “choc d’investissement” en simplifiant en profondeur les démarches administratives et en levant les barrières transversales identifiées.

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Il est aussi question de soutien aux structures de soins (maisons médicales, structures pluridisciplinaires, santé mentale, revalidation, maisons de repos et alternatives) et de garantie d’un accès universel et inconditionnel aux soins. “L’accord de gouvernement est notre boussole, mais il est essentiel de confronter les politiques publiques aux réalités du terrain. Le Sommet social permet d’associer pleinement les interlocuteurs sociaux aux réformes à venir et d’intégrer leur expertise dès le début du processus décisionnel”, a affirmé le ministre-président Boris Dilliès, qui coordonne le Sommet social.

“Ces projets centraux de l’accord de Gouvernement érigés en priorités partagées à l’issue de ce Sommet social devront faire l’objet d’un processus de co-construction entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement et d’une concertation sociale approfondie dans leur mise en œuvre concrète sur le terrain. Un développement juste et durable de notre Région ne pourra en effet reposer que sur une adhésion la plus large et la plus forte possible de toutes et tous (entreprises, travailleurs, habitants) aux politiques menées”, a commenté la présidente de Brupartners, Florence Lepoivre.

Chaque ministre ou secrétaire d’État compétent devra réunir, d’ici septembre 2026, un comité de pilotage chargé de préciser les objectifs, les actions à mener, les livrables attendus et le calendrier de mise en œuvre.

Belga – Photo : Belga Image