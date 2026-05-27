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100 jours de gouvernement Dilliès: qu’en retenir?

Le gouvernement bruxellois a fêté ses premiers 100 jours. Au-delà du symbole : les premiers budgets sont votés, et avec eux les premiers arbitrages ont eu lieu. Que peut-on en dire? Est-ce un gouvernement de droite, du centre ou un peu de gauche quand même? A quoi s’attendre pour la suite? On en débat sur le plateau de Versus avec:

  • Gladys Kazadi – Cheffe de groupe au Parlement bruxellois (Les Engagés)
  • Louis de Clippele – Député bruxellois MR
  • Zakhia Khattabi – Cheffe de groupe au Parlement bruxellois (Ecolo)
  • Pascal Delwit – Professeur de Sciences Politiques ULB

 

 

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