Suivez en direct la déclaration du gouvernement bruxellois par le ministre-président Boris Dilliès

C’est un passage obligé pour chaque ministre-président bruxellois: Boris Dilliès présente sa Déclaration de politique régionale, devant le Parlement bruxellois. À suivre en direct dès 14h30 sur BX1, BX1.be et sur YouTube. Cette déclaration sera encore au menu du Parlement bruxellois dans les prochains jours. Les discussions et débats auront lieu à partir de demain, avant un vote qui lui est prévu dans la journée de vendredi.

Bertin Mampaka (MR) continuera par ailleurs à assurer la présidence du Parlement régional bruxellois. Le ministre-président sortant, Rudi Vervoort (PS) présidera le Parlement francophone bruxellois en charge des matières de la Commission communautaire française (CoCof) jusqu’au 1er novembre 2027. Le MR, le PS et Les Engagés, ont annoncé ce lundi être tombés d’accord à ce sujet. A partir de novembre 2027, la présidence du Parlement francophone bruxellois sera assurée par un.e représentant.e du parti Les Engagés. Pour l’exercice de cette présidence dans l’immédiat, la candidature de Rudi Vervoort (PS) sera proposée lundi après-midi aux députés francophones bruxellois.

Cet accord traduit la volonté des trois formations de “garantir la stabilité institutionnelle, le bon fonctionnement des assemblées et un cadre de travail serein pour l’exercice des responsabilités parlementaires. Le MR, le PS et Les Engagés réaffirment leur attachement au respect des institutions démocratiques bruxelloises et à une gouvernance fondée sur la continuité, l’équilibre et la responsabilité”, ont fait savoir lundi ces trois formations politiques, dans une communication commune.

