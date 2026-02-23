Rudi Vervoort présidera le parlement de la Cocof jusqu’en novembre 2027

Le PS et Les Engagés se partageront le mandat de la présidence du parlement de la Cocof. Le MR garde la présidence du parlement bruxellois.

Le MR, le PS et Les Engagés annoncent qu’un accord a été conclu concernant les présidences d’assemblées au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) et au Parlement francophone bruxellois (PFB).

La présidence du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) sera assurée par Bertin Mampaka (MR). Pour la présidence du Parlement francophone bruxellois, la candidature de Rudi Vervvort (PS) sera proposée ce lundi, fonction qu’il assurera jusqu’au 1er novembre 2027. A partir de novembre 2027, la présidence du Parlement francophone bruxellois sera assurée par ou une représentant(e) du parti Les Engagés.

Rédaction