 Aller au contenu principal
BX1

Rudi Vervoort présidera le parlement de la Cocof jusqu’en novembre 2027

Le PS et Les Engagés se partageront le mandat de la présidence du parlement de la Cocof. Le MR garde la présidence du parlement bruxellois.

Le MR, le PS et Les Engagés annoncent qu’un accord a été conclu concernant les présidences d’assemblées au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) et au Parlement francophone bruxellois (PFB).

La présidence du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) sera assurée par Bertin Mampaka (MR). Pour la présidence du Parlement francophone bruxellois, la candidature de Rudi Vervvort (PS) sera proposée ce lundi, fonction qu’il assurera jusqu’au  1er novembre 2027. A partir de novembre 2027, la présidence du Parlement francophone bruxellois sera assurée par ou une représentant(e) du parti Les Engagés.

 

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales