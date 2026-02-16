Le nouveau ministre-président Boris Dilliès en visite à la gare du Midi : “Il y a mieux à faire en matière de coordination”

Boris Dilliès l’a annoncé dès sa nomination : il veut “remettre de l’ordre” à Bruxelles. Le choix de la gare du Midi comme première visite en tant que nouveau ministre-président ce lundi n’est donc pas anodin. La gare souffre depuis longtemps d’une mauvaise image en termes de propreté et de sécurité. Durant sa visite : un mot est revenu sans cesse dans les propos de Boris Dilliès : la coordination.

Accompagné du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin, de la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Propreté publique Audrey Henry et des bourgmestres d’Anderlecht et de Forest, Fabrice Cumps et Charles Spaepens, Boris Dilliès a fait connaissance avec les policiers du commissariat de la gare, le responsable de Securail ou encore le chef de corps de la zone Midi.

“C’est ici une vitrine, un point d’entrée de Bruxelles. Or il y a un souci d’image en matière de sécurité et de propreté“, a souligné le ministre-président à l’issue de sa visite. “On entend trop souvent les investisseurs et les touristes qui arrivent à Bruxelles dire que c’est la capitale des blocs de béton. Ça ne va pas. Il y a un budget de 10 millions d’euros sur la table, c’est déjà pas mal. Il faut maintenant essayer de mieux coordonner les nombreux acteurs qui travaillent ici sous différentes coupoles. Cela ne dépend pas que de moi, mais comme ministre-président, je veux qu’on se sente en sécurité partout et à toute heure à Bruxelles“, a conclu Boris Dilliès.

■ Duplex et interview de Simon Breem et Charles Carpreau