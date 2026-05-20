Vincent De Wolf sur les visites domiciliaires : “On veut avoir l’avis du Conseil d’État”

Vincent De Wolf , bourgmestre MR d’Etterbeek, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il est notamment revenu sur lesujet des visites domiciliaires prévues dans l’avant-projet de loi du gouvernement fédéral.

En début de semaine, plusieurs dizaines d’habitants se sont mobilisés devant la maison communale d’Etterbeek pour demander à la commune de s’opposer officiellement au texte. Une interpellation citoyenne, signée par 99 habitants, a également été présentée lors du conseil communal.

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Les citoyens reprochent à la majorité locale de ne pas adopter de motion contre ce projet de loi qui permettrait, sous certaines conditions, à la police de pénétrer dans un domicile afin d’arrêter une personne en séjour illégal.

Mais Vincent De Wolf estime qu’il est prématuré de se prononcer tant que le texte définitif et l’avis du Conseil d’État ne sont pas connus. “Me demander et demander au Conseil communal de voter une motion contre un texte que l’on n’a pas, dont on ne sait pas avoir la version officielle… est-ce que nous sommes plus qualifiés que le Conseil d’État pour dire qu’un texte non constitutionnel est contraire aux principes généraux européens ? Non, évidemment.“

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Le bourgmestre rappelle également qu’en octobre 2025, l’ensemble des partis représentés au conseil communal, majorité comme opposition, avaient décidé de “sursoir à statuer” sur ce dossier dans l’attente d’éléments plus clairs.

“Ils veulent absolument nous faire dire qu’on sera contre, mais nous, on veut avoir l’avis du Conseil d’État“, a-t-il insisté.

Belga