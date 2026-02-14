Des albums de Led Zeppelin pour Vervoort, une photo symbolique de Chirac pour Dilliès : passage de témoin à la tête de la Région

Après 615 jours en affaires courantes, le ministre-président Vervoort (PS) a enfin pu transmettre les clés de la Région à son successeur Boris Dilliès (MR).

Boris Dilliès a franchi pour la première fois les portes du cabinet en tant que ministre-président bruxellois, quelques heures après ses prestations de serment devant le parlement régional puis devant le Roi. Ce n’était cependant pas la première fois qu’il entrait dans le bâtiment, puisqu’il y avait officié au sein du cabinet de François-Xavier De Donnea, ministre-président entre 2000 et 2003.

Tradition oblige, les deux hommes se sont offerts des cadeaux symboliques. Outre le badge d’accès aux lieux, Boris Dilliès a reçu une photo encadrée de l’ancien président français Jacques Chirac enjambant les portiques d’un métro, avec un clin d’œil assumé de la part du ministre-président sortant au dossier du Métro 3. Le nouveau ministre-président a apprécié le clin d’oeil, tout en évoquant son admiration pour l’ancien locataire de l’Elysée.

Rudi Vervoort, qui quitte ses fonctions après près de 13 ans à la tête de l’exécutif régional, a eu droit en retour à trois albums de son groupe favori, Led Zeppelin.. À notre micro, il adresse quelques conseils à son successeur. “Rester lui-même, ne pas faire trop attention au brouhaha, et ne pas trop prendre pour lui les critiques qui ne manqueront pas. Il faut une force de caractère pour résister, mais je ne doute pas qu’avec son expérience il y arrivera.”

