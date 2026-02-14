Les nouveaux ministres bruxellois ont prêté serment : découvrez le casting complet

Les nouveaux ministres bruxellois ont prêté serment tôt samedi matin au Parlement bruxellois. La cérémonie était initialement prévue à 8 heures pour permettre au nouveau ministre-président bruxellois Boris Dilliès de se rendre chez le Roi devant lequel il a également prêté serment.

Tour à tour, Boris Dilliès et les ministres de son gouvernement régional ont juré “fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge.”

Dans l’ordre protocolaire, après Boris Dilliès, Elke Van den Brandt (entre autres Mobilité et Travaux Publics), Ahmed Laaouej (entre autres Pouvoirs locaux, Action Sociale et Egalité), Dirk De Smedt (Finances et Budget) et Laurent Hublet (Economie et Emploi) ont prononcé cet engagement devant le Parlement en présence d’un public nombreux venu les encourager, au terme d’une période de 615 jours sans gouvernement de plein exercice en Région-capitale.

Les secrétaires d’État doivent prêter serment au retour de Boris Dilliès de chez le Roi. Audrey Henry, la bougmestre de Schaerbeek, a été désignée comme secrétaire d’Etat de l’Urbanisme et de la Propreté. Karine Lalieux se verra confier le Logement, le secteur des Taxis et les Infrastructures sportives. Ans Persoons sera secrétaire d’Etat du Patrimoine, de la Rénovation urbaine et de l’Environnement.

Le CD&V, qui a participé aux négociations et a fait valider l’accord par ses instances, n’aura pas de poste ministériel ou de secrétaire d’État, mais son représentant Benjamin Dalle sera tout de même régulièrement “invité au gouvernement”.

Avec Belga – Photos, Video : Belga