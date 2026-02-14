Schaerbeek : Audrey Henry nommée secrétaire d’Etat à la Région, Martin de Brabant devient le nouveau bourgmestre
Jeu de chaise musicale à la commune de Schaerbeek. Le MR a annoncé ce samedi matin que l’actuelle bourgmestre Audrey Henry allait occuper le poste de secrétaire d’Etat de l’Urbanisme et de la Propreté dans le prochain gouvernement bruxellois. C’est Martin de Brabant, échevin de l’Economie, qui reprend la tête de la commune, confirme-t-il ce samedi matin à BX1. Il assurera ces fonctions jusqu’au mois de janvier 2028, date à laquelle le socialiste Hasan Koyuncu reprendra le maïorat, suite à un accord décidé en mars dernier.
BX1