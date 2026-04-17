LEZ : les amendes ne tomberont finalement pas le 7 juin, mais le 1er juillet “au mieux”

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la zone de basses émissions bruxelloise (LEZ).

Le ministre des Finances Dirk De Smedt (Anders) a annoncé ce vendredi soir sur le plateau de BX1, dans Bonsoir Bruxelles, que les amendes n’entreront finalement pas en vigueur le 7 juin comme prévu dans l’accord de gouvernement, mais bien le 1er juillet.

Ce glissement de calendrier contredit donc l’accord annoncé il y a deux semaines, qui actait une perception des amendes à partir du 7 juin — sous réserve que “les obstacles techniques soient levés”.

“Je ne peux pas garantir le 7 juin. Au mieux, ce sera le 1er juillet”, a-t-il expliqué, évoquant un travail administratif encore en cours pour rendre le système pleinement opérationnel.

Le ministre insiste sur la complexité de la mise en œuvre, malgré les apparences. “Il ne s’agit pas d’une petite mesure, c’est beaucoup de travail. Les systèmes doivent être adaptés”, a-t-il détaillé, rappelant que son administration dispose pourtant de 16 ans d’expérience en matière de LEZ.

Face aux critiques sur ces reports successifs — initialement prévue au 1er janvier, puis au 1er avril après une période d’avertissement — Dirk De Smedt assure que le calendrier reste conforme au cadre légal. “On fait tout pour respecter l’arrêt de la Cour constitutionnelle”, a-t-il affirmé, écartant toute volonté de contourner les obligations juridiques.

Enfin, il souligne les efforts fournis pour limiter le retard. “Un travail important a été fait pour avancer la date le plus possible (…) Aujourd’hui, la date butoir pour démarrer le système, c’est le 1er juillet”, conclut-il.