Les tunnels Reyers et Vergote évacués, “dans le calme et sans incident”

Une opération coordonnée a été menée ce jeudi matin dans les tunnels piétons Reyers et Vergote, occupés de manière récurrente depuis plusieurs mois par des personnes en situation de grande précarité, indique la commune de Schaerbeek.

Cette intervention fait suite à une première évacuation réalisée le 3 mars dernier. Les lieux avaient été progressivement réoccupés ces dernières semaines, ce qui a conduit à une nouvelle action des autorités et des services concernés.

L’opération s’est déroulée dans le calme et sans incident, en présence de la police de la zone Bruxelles-Nord, des services communaux, ainsi que de différents acteurs de terrain et services d’accompagnement social.

► Lire aussi | Le tunnel Vergote dans un état “inadmissible”: les bourgmestres de Schaerbeek et de Woluwe-St-Lambert interpellent la Région

Avant l’intervention, les personnes présentes ont pu récupérer leurs effets personnels. L’évacuation a ensuite été suivie par l’action de Bruxelles-Propreté, chargée du nettoyage des lieux.

Tout au long du dispositif, un accompagnement social a été assuré en collaboration avec le Samusocial, Latitude Nord et d’autres partenaires spécialisés dans l’aide aux personnes sans abri. Cet accompagnement se poursuivra afin de favoriser des solutions d’hébergement et de prise en charge plus durables.

À l’issue de l’opération, les tunnels ont été entièrement nettoyés et désinfectés. L’éclairage du tunnel du square Vergote a également été rétabli par Bruxelles Mobilité, permettant de sécuriser à nouveau ce passage piéton.

Le bourgmestre Martin de Brabant a salué le travail des services mobilisés et des partenaires sociaux impliqués dans la gestion de cette intervention.

Rédaction



