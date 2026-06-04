Une manifestation contre la hausse des dépenses militaires prévue le 14 juin à Bruxelles

Plusieurs associations appellent à manifester le 14 juin à Bruxelles contre l’augmentation des dépenses militaires en Europe.

Plusieurs associations issues de différents secteurs de la société civile -parmi lesquelles Oxfam, 11.11.11, Greenpeace, etc.- mais aussi des syndicats appellent à manifester à Bruxelles le 14 juin prochain. Ces différents acteurs veulent exprimer “leur inquiétude et leur indignation face à la militarisation de notre société”, peut-on lire dans un communiqué jeudi.

Quelques jours avant le Conseil Européen des 18 et 19 juin, elles veulent “exprimer et coaliser l’opposition vis-à-vis tant des projets de l’UE visant à dépenser 800 milliards d’euros supplémentaires en armement que de ceux de l’Otan, de presque doubler le budget militaire“.

Ces associations déplorent l’argent retiré des “services sociaux, des soins de santé, de l’éducation, du travail, de la consolidation de la paix, de la coopération internationale, d’une transition juste et de la justice climatique”, pour voir les dépenses militaires augmenter de manière importante.

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“Derrière le discours trompeur sur la ‘sécurité’, les coûts de la guerre et de l’armement sont répercutés sur les épaules de la population: hausse des impôts, réduction des services publics, dégradation des conditions de vie”, regrettent-elles.

Les associations à l’origine de cette manifestation appellent à réinvestir dans les soins de santé, éducation, justice, transition climatique, etc. et non dans la militarisation. Elles appellent également au respect du droit international, au dialogue et à la solidarité mais aussi à l’investissement dans la solidarité et la coopération internationales.

Tous ces points seront portés par ces associations lors d’une manifestation organisée le 14 juin prochain à Bruxelles sur le coup de 15h00 depuis la gare de Bruxelles-Nord.

Belga – Photo : Belga Image