Météo : un ciel partagé entre éclaircies et averses ce jeudi après-midi

Après une matinée partagée entre nuages et éclaircies, des averses parfois soutenues et orageuses sont attendues ce jeudi après-midi à Bruxelles et dans le reste du pays.

Quelques éclaircies se partageront le ciel avec des périodes très nuageuses accompagnées d’averses qui pourront être relativement soutenues et orageuses jeudi après-midi, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Les maxima seront compris entre 14 et 19°C.

Le temps sera sec en soirée dans l’ouest. Ailleurs, des averses parfois encore intenses pourraient voir le jour. Le temps sec gagnera rapidement le centre du pays. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec pratiquement partout.

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Vendredi, le ciel sera d’abord souvent très nuageux avec des averses. Elles pourront ici et là s’accompagner d’un coup de tonnerre mais l’instabilité sera tout de même moins marquée que la veille. Les éclaircies se frayeront un passage dans l’après-midi. Les maxima seront une nouvelle fois compris entre 14 et 19°C.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps deviendra sec et calme avec un risque de brouillard, surtout en Ardenne. Ailleurs, de larges éclaircies se développeront avant l’arrivée de nombreux nuages d’altitude.

Belga – Photo : Belga Image