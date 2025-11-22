Grève des 24, 25 et 26 novembre : voici les perturbations attendues à Bruxelles

L es syndicats organisent, en front commun, trois jours de grève nationale les 24, 25 et 26 novembre. Le lundi 24, ce sont les transports en commun qui sont appelés à faire grève, le 25 tous les services publics et enfin tous les secteurs le mercredi 26.

Stib

De fortes perturbations sont à prévoir, durant les trois jours, sur le réseau de métro, de tram et de bus de la Stib en raison de la participation de membres de son personnel à cette action de grève. Il n’est actuellement pas possible de prévoir l’ampleur des perturbations, c’est pourquoi la société bruxelloise de transport public invite les personnes qui en ont la possibilité à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ces jours-là.

La Stib tiendra ses voyageurs informés dès qu’elle disposera d’informations supplémentaires au travers de ses différents canaux d’informations : son site internet, son application mobile, les écrans de temps d’attente aux arrêts et dans les stations, sur sa page Facebook et sur son nouveau canal WhatsApp.

SNCB

Les syndicats du rail ont déposé un préavis de grève de trois jours qui concernera l’ensemble du personnel de la SNCB et de ses filiales. Le mouvement débutera le 23 novembre à 22h et se poursuivra pendant 72 heures.

Les organisations syndicales n’excluent pas d’autres actions dans le secteur ferroviaire après cette grève. Les syndicats des cheminots menacent de mener une grève d’une semaine supplémentaire si les projets de réforme des pensions et de réorganisation de la SNCB sont présentés à la Chambre.

En cas d’arrêt de travail, la SNCB mettra en place un service alternatif, basé sur la présence des membres du personnel ayant indiqué leur volonté de travailler.

Brussels Airport

Aucun vol passager ne sera assuré au départ de Brussels Airport le mercredi 26 novembre. Certains vols à l’arrivée pourraient également être impactés.

Les compagnies aériennes contacteront directement les passagers concernés pour les informer des annulations et des options disponibles. L’aéroport demande aux voyageurs de ne pas se rendre sur le site ce jour-là.

Brussels Airport ne prévoit, pour l’instant, aucun impact de l’action syndicale nationale les 24 et 25 novembre.

À noter que du côté de l’aéroport de Charleroi, aucun vol ne sera assuré au départ comme à l’arrivée ce 26 novembre.

Services publics

Le mardi 25 novembre, la grève se concentrera sur les administrations publiques : communes, hôpitaux, services administratifs et crèches.

Le secteur de l’enseignement est également invité à rejoindre la mobilisation, qui culminera le mercredi 26 novembre avec une grève nationale interprofessionnelle touchant l’ensemble des secteurs privés et publics, suivie d’une manifestation à Bruxelles.

Les syndicats de l’enseignement dénoncent des mesures jugées injustes, pointant notamment la limitation du dispositif de fin de carrière (DPPR), l’augmentation du temps de travail dans le secondaire supérieur et la réduction des moyens pour la gratuité scolaire. Selon eux, ces mesures ignorent le” travail invisible” des enseignants et risquent de réduire les effectifs.

Plusieurs actions ont déjà été organisées dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, sous forme de chaînes humaines, marches funèbres et opérations de sensibilisation.

Police

La CGSP Police a déposé un préavis de grève de trois jours en marge de la mobilisation nationale. Le syndicat dénonce le manque d’attractivité croissant du métier de policier, pointant une dégradation des conditions de travail et une absence de reconnaissance réelle, notamment en ce qui concerne les droits à la pension.

Bpost

Les services de Bpost devraient être affectés par la grève mardi et mercredi novembre. L’entreprise espère toutefois que l’impact restera limité, en mobilisant, comme lors de chaque grève, des bénévoles parmi le personnel administratif pour aider au traitement des colis.

Selon une source syndicale, les syndicats ont tenu compte de la situation et ont convenu en front commun de limiter autant que possible les perturbations chez Bpost. Les grévistes seront néanmoins pleinement couverts par le mouvement.

Bruxelles-Propreté

Bruxelles-Propreté annonce d’importantes perturbations de ses services durant les trois jours de grève. Pour limiter l’impact sur la population, seules les collectes des sacs blancs et sacs orange seront assurées.

Les sacs verts, bleus et jaunes ne seront pas collectés et devront être présentés lors de la prochaine tournée prévue la semaine du 1er décembre. Les habitants sont invités à consulter le calendrier officiel sur le site de Bruxelles-Propreté.

Sont également touchés : la collecte en conteneurs, les Recyparks, les tournées Proxy Chimik et la collecte d’encombrants à domicile. Des tournées de rattrapage pour les sacs blancs et orange non collectés auront lieu dès le 27 novembre, selon les moyens disponibles.

Bruxelles-Propreté tiendra les habitants informés de l’évolution de la situation via son site internet et ses réseaux sociaux.

Grève nationale interprofessionelle le 26 novembre

Le 26 novembre, une grève interprofessionnelle paralysera une grande partie du pays, touchant à la fois les secteurs public et privé, y compris les commerces. Même si l’on ne sait pas encore quels commerces seront totalement fermés.

Cette mobilisation, surnommée “ l’appel de novembre“, fait suite à plusieurs actions syndicales depuis l’installation de la coalition Arizona menée par Bart De Wever, la plus récente ayant rassemblé entre 80.000 et 140.000 personnes dans les rues de Bruxelles le 14 octobre dernier.

Les syndicats socialiste, chrétien et libéral insistent : ces trois jours de grève constituent un signal adressé au premier ministre et au gouvernement pour qu’ils renoncent au démantèlement social, soulignant que les mesures contestées n’ont pas encore été votées et peuvent encore être ajustées.

BX1 avec Belga