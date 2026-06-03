Disparition d’Abderrahman Berrichi à Ixelles

La police fédérale lance un appel à témoins.

Le dimanche 31 mai 2026 vers 02h40, Adberrahman Berrichi, un homme âgé de 30 ans, a été vu pour la dernière fois rue Cans à Ixelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté. À la demande du parquet de Bruxelles, la police fédérale a émis un avis de recherche le concernant.

Adberrahman s’exprime en français, en néerlandais et en arabe. Il mesure environ 1m70, est de corpulence mince et a de courts cheveux noirs. Habituellement, il porte un survêtement de sport, une casquette ou une tenue traditionnelle du Maghreb. Selon l’avis de recherche, il peut paraître confus.

Toute personne ayant aperçu Abderrahman Berrichi ou disposant d’informations est invitée à contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300.