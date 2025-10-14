Manifestation nationale : entre 80.000 et 140.000 manifestants dans les rues de Bruxelles

80.000, selon la police, 140.000 manifestants, selon le président du syndicat socialiste Thierry Bodson, ont participé mardi à la manifestation nationale dans la capitale.

Le cortège s’est ébranlé vers 10H45 depuis la gare du Nord et se disloque dans le calme depuis 12H à la gare du Midi, où les manifestants regagnent leur train ou un des bus affrétés stationnés sur la petite ceinture.

Les trois syndicats et les organisations de la société civile (45 ont officiellement participé à la manifestation) se félicitent du succès de la mobilisation. “Il aura fallu plus de trois heures pour que les derniers trains en provenance de toute la Belgique arrivent à la gare du Nord d’où démarrait la manifestation”, note la FGTB. Les syndicats se concerteront sous peu pour organiser la suite du mouvement, avec un rendez-vous aux militants avant la fin de l’année, précise le syndicat socialiste.

La manifestation nationale, toujours en cours vers 13H30, se déroule majoritairement dans le calme. Des échauffourées ont cependant été constatées en queue de cortège entre des personnes masquées et les forces de l’ordre.