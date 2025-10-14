Manifestation nationale : des affrontements éclatent entre police et manifestants

Des manifestants masqués ont affronté les forces de l’ordre mardi à la mi-journée à hauteur du boulevard Pachéco à Bruxelles, en marge de la manifestation nationale. Des blessés étaient soignés sur place et la police a appréhendé quelques participants.

Du gaz lacrymogène a été utilisé. La situation était tendue mais aucune bagarre n’était observée. Plusieurs personnes ont été menottées et évacuées. La police était parvenue à isoler un groupe de fauteurs de trouble à hauteur d’un pont, sur le boulevard Pachéco. Quelques vitres du bâtiment Pachéco 44 ont volé en éclats. La police a à son tour été encerclée par un groupe d’une centaine de personnes qui appelaient à la “libération de leurs camarades.”

Selon la police : “Au cours de la journée plusieurs barrages ont été érigés sur la voie publique par des manifestants, notamment sur l’avenue de la Couronne et le boulevard du Roi Albert II. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir le passage des services de secours, ainsi que la fluidité du trafic, ces barrages ont été démantelés par la police.” Elle confirme que des projectiles, des bombes de peinture et des pétards ont été lancés en direction du bâtiment de l’Office des Étrangers. “Suite aux dommages causés à la façade, nos services ont procédé au confinement et à l’arrestation des personnes impliquées”.

Plus loin sur le parcours, le siège de Vooruit, boulevard de l’Empereur, a été tagué de différents slogans dont ‘Vooruit, shame on you’. Des manifestants ont déposé devant la porte principale du bâtiment, que Vooruit partage avec le PS, une couronne de fleurs mortuaire avec une allusion aux plans de pension prévus par le gouvernement De Wever dont fait partie la formation socialiste flamande.

Au total, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées dans le cadre de ces incidents. “Nous déplorons le recours au vandalisme dans le cadre de cette journée de grève nationale”, conclut la police.

