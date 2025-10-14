Plusieurs personnes arrêtées après des incendies volontaires à Bruxelles

Ces incidents ont rapidement causé d’importants embarras de circulation.

Plusieurs personnes ont été interpellées mardi matin après que des manifestants ont provoqué des dégradations et mis le feu à divers endroits sur et autour de la petite ceinture de Bruxelles, a indiqué la police.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus tôt dans la matinée pour plusieurs départs de feu. Des interventions ont notamment eu lieu place de l’Yser et avenue de Dixmude, a précisé la zone de secours. En raison des incidents, plusieurs tunnels ont été temporairement fermés à la circulation, dont les tunnels Annie Cordy, Botanique et Rogier, a indiqué le Centre flamand du trafic. Tous ont depuis été rouverts depuis. Cette agitation intervient alors que les trois principaux syndicats belges ont appelé à une nouvelle journée d’action contre les mesures du gouvernement Arizona. Une manifestation nationale doit défiler dans les rues de Bruxelles dans le courant de la journée.

Les organisations syndicales dénoncent la politique actuelle du gouvernement fédéral, qu’elles jugent injuste et déséquilibrée. Selon elles, les travailleurs sont confrontés à une “injonction de travailler plus longtemps et plus durement”, une orientation qui renforce, d’après leurs communiqués, un sentiment d’injustice sociale et d’inégalité. La police reste mobilisée autour du parcours de la manifestation, tandis que la circulation demeure perturbée sur plusieurs axes de la capitale.

Belga