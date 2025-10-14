Incendies et pagaille sur la petite ceinture à Bruxelles mardi matin
Ce mardi matin, les pompiers bruxellois ont dû intervenir à plusieurs reprises pour éteindre de petits incendies sur et autour de la petite ceinture à Bruxelles, notamment Place de L’Yser et boulevard de Dixmude. À ce stade, ils n’ont pas pu préciser l’origine des feux ni identifier les responsables.
Des objets ont été incendiés à hauteur du tunnel Annie Cordy, à l’entrée d’Yser. Les flammes ont été rapidement éteintes et les débris sont en cours de nettoyage. On y a retrouvé, entre autres, des vélos brûlés. L’incendie s’est produit devant un bureau du syndicat libéral CGSLB, provoquant une vraie pagaille dans la circulation autour de la place de l’Yser. La police y est présente en nombre. Selon le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum), les tunnels Annie Cordy, Botanique et Rogier, temporairement fermés, sont à nouveau accessibles. La circulation a également repris place de l’Yser mardi vers 8h10, selon Bruxelles Mobilité.
Belga