Manifestation des enseignants : fortes perturbations sur les transports à Bruxelles

La manifestation des enseignants et des étudiants entraîne d’importantes perturbations de la mobilité à Bruxelles.

Des perturbations affectent la mobilité à Bruxelles depuis jeudi matin en raison de la manifestation du secteur de l’enseignement organisée devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tour d’horizon de la situation.

STIB

La station de métro Parc n’est actuellement plus desservie. Son unique accès se trouvant dans la zone neutre, celle-ci a été fermée au public en raison du rassemblement qui se déroule devant le Parlement.

La STIB indique également que toutes les lignes circulant par la rue Royale sont soit interrompues, soit déviées. Le trafic des trams 92-93 est également actuellement interrompu.

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SNCB

Les forces de l’ordre ont fermé la plupart des sorties de la gare de Bruxelles-Central, ne laissant qu’un seul accès ouvert au public. L’ambiance s’est tendue à plusieurs reprises sur place. Des participants ont notamment mis le feu à des barrières, des vélos et divers objets au milieu de la chaussée. Plusieurs feux d’artifice ont également été tirés. Les services de police et les pompiers sont intervenus sur les lieux.

“Dans ma carrière de syndicaliste, je n’ai jamais vu ça. Des trains bondés partent de Liège, Namur et Charleroi”, a déclaré Luc Toussaint, de la CGSP-Enseignement.

Belga – Photo Belga