Budget fédéral : le gouvernement a conclu un accord

Après 20 heures de négociations, le gouvernement fédéral a trouvé ce lundi matin un accord budgétaire.

Le gouvernement fédéral a conclu un accord sur le budget lundi matin. Une conférence de presse sera organisée dans les minutes qui viennent pour en présenter la teneur, a indiqué le cabinet du Premier ministre Bart De Wever.

Les premières réactions politiques

“Le MR a été entendu ! Il n’y aura pas d’augmentation des taux de TVA ! Le caddie est totalement préservé. L’index, socialement corrigé, sera aussi gardé pour 100% des travailleurs et la réforme fiscale est anticipée. Plus de pouvoir d’achat à la clé“, s’est félicité sur X le président des libéraux, Georges-Louis Bouchez.

Du côté de Vooruit, on se réjouissait d’avoir pu “sauver énormément de choses sociales“. “Nous avons lutté avec acharnement pour votre pouvoir d’achat et votre soins de santé. Avec des résultats“, a écrit Conner Rousseau, le président des socialistes flamands sur Instagram.

“Il y a aussi des choses plus gênantes mais tout le monde sait qu’on ne fait pas un budget qu’avec des bonnes nouvelles“.

“Nous avons pris nos responsabilités en ces temps difficiles“, a-t-il ajouté.

