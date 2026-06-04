Anciennes tous proximus : Vicinity met la main sur 196 appartements

Selon L’Echo, le fonds immobilier Vicinity a conclu un accord portant sur l’acquisition de 196 appartements dans le projet Bel Towers, développé par Nextensa sur le site des anciennes tours de Proximus, dans le quartier Nord de Bruxelles.

Ces logements, destinés à la location, seront situés dans la tour ouest du projet. Vicinity devient ainsi le premier acteur à s’engager officiellement dans cette reconversion d’envergure, dont le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Il pourrait toutefois dépasser les 60 millions d’euros selon les estimations du marché.

Le chantier des deux tours devrait débuter au premier semestre 2027, pour une livraison attendue en 2030. L’ensemble du projet est évalué à près de 300 millions d’euros par le promoteur.

Au-delà des logements acquis par Vicinity, le projet prévoit une importante mixité fonctionnelle : une partie des appartements sera vendue à la découpe, et environ 105 kots restent encore à attribuer dans la tour ouest. La tour est, quant à elle, devrait accueillir principalement des bureaux, avec plusieurs acteurs encore en discussion pour son occupation.

Ce projet s’inscrit dans la transformation progressive du quartier Nord, longtemps dominé par les bureaux, vers un usage plus mixte intégrant également du résidentiel.

Rédaction