“Africa Legacy – Berceau de l’Art” : une exposition qui fait dialoguer l’art africain ancien et contemporain à Bruxelles

La Ville de Bruxelles accueillera prochainement “Africa Legacy – Berceau de l’Art”, une exposition collective consacrée à l’art africain classique et contemporain. Organisée à l’Espace Vanderborght sous le commissariat de Didier Claes, elle réunira plus de 260 œuvres issues de collections privées et institutionnelles.

L’exposition proposera un parcours immersif à travers les époques, mettant en regard 165 œuvres d’art africain ancien et une centaine de créations contemporaines. L’objectif est de montrer les continuités entre les formes, les symboles et les imaginaires qui traversent l’histoire artistique du continent africain.

Au rez-de-chaussée de l’Espace Vanderborght, les visiteurs découvriront une sélection d’œuvres classiques illustrant la richesse esthétique et spirituelle de différentes cultures africaines. Le premier étage sera consacré à l’art moderne et contemporain, à travers des peintures, photographies et sculptures d’artistes africains actuels.

Selon les organisateurs, l’exposition s’inscrit dans la continuité de “Utotombo – L’Art d’Afrique noire dans les collections privées belges”, présentée en 1988 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle entend offrir un nouvel état des lieux de la création africaine à partir d’importantes collections privées et institutionnelles.

Pour la Ville de Bruxelles, ce projet témoigne de la volonté de mettre davantage en lumière l’art africain dans le paysage culturel bruxellois. “Réunir un si grand nombre d’œuvres issues de collections privées et institutionnelles, pour faire dialoguer l’art africain classique et la création contemporaine dans un même parcours immersif, c’est un projet d’une ambition rare”, souligne l’échevine de la Culture, Nawal Ben Hamou.

Le commissaire de l’exposition, Didier Claes, insiste quant à lui sur la dimension sensible de l’événement : “Africa Legacy n’a pas pour vocation de réécrire l’histoire de l’art africain mais d’y poser un regard actualisé. L’exposition invite avant tout à regarder, à ressentir, à se laisser toucher par la beauté des œuvres.”

L’exposition entend ainsi rappeler la place centrale de l’Afrique dans l’histoire universelle de l’art tout en mettant en valeur la vitalité de sa création contemporaine.

Rédaction