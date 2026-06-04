Bruxelles accueille une exposition internationale des Nations Unies sur la Place de la Bourse

À l’occasion des 80 ans des Nations Unies, la Ville de Bruxelles accueille l’exposition photographique internationale “Shared Lives, Shared Future”, installée sur la Place de la Bourse du 10 juin au 5 juillet. Présentée en collaboration avec les Nations Unies et les représentations suisses en Belgique et auprès de l’Union européenne, l’exposition fait étape à Bruxelles après avoir été dévoilée à New York en 2025.

L’installation rassemble près de 50 portraits en grand format. Ces images mettent en lumière des parcours de vie liés aux grandes missions de l’ONU : accès aux soins et à l’éducation, aide humanitaire, défense des droits humains ou encore lutte contre les effets du changement climatique. L’objectif est de donner un visage concret à des enjeux souvent abordés de manière institutionnelle.

Pour la Ville de Bruxelles, cette exposition s’inscrit dans une volonté de rendre visibles des réalités humaines au cœur de la capitale européenne. “Capitale européenne mais aussi ville de proximité, Bruxelles veut rendre visibles des réalités humaines que l’on regarde trop souvent de loin”, souligne Khalid Zian, échevin de la Solidarité internationale.

Du côté des Nations Unies, l’exposition rappelle l’importance du multilatéralisme dans un contexte international tendu. “La coopération n’est pas une option, mais une nécessité”, insiste Camilla Brückner, représentante du système onusien auprès de l’Union européenne.

La Suisse, partenaire du projet, met également en avant la portée symbolique de cette étape européenne. L’ambassadrice auprès de l’UE, Rita Adam, souligne que le multilatéralisme se traduit par des actions concrètes au service de la paix, de la solidarité et de la dignité humaine.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et la remise en question des mécanismes de coopération internationale, cette exposition entend rappeler que les défis globaux concernent directement les sociétés locales.

Rédaction