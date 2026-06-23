250e anniversaire des Etats-Unis: quelles perturbations de circulation autour du Cinquantenaire le 28 juin ?

Des mesures de circulation et de stationnement seront mises en place autour du parc du Cinquantenaire le 28 juin, à l’occasion des festivités organisées pour le 250e anniversaire de l’indépendance américaine.

Le Parc du Cinquantenaire a commencé à se transformer. Depuis le 21 juin, les premières structures ont été installées par les équipes techniques en vue des festivités du 28 juin, organisées par l’Ambassade des États-Unis. Un chantier visible, qui va encore monter en intensité jusqu’au jour J, avant de laisser place au démontage, prévu jusqu’au 1er juillet. Pendant toute cette période, le site restera ouvert au public, à l’exception d’une fermeture complète programmée le 27 juin à partir de 23h, jusqu’à la fin de l’événement. Vincent De Wolf (MR), le bourgmestre d’Etterbeek, avait déjà indiqué que, pour des raisons de sécurité, une fermeture du parc serait nécessaire : “un jour minimum, deux maximum”.

Le 28 juin, le Parc du Cinquantenaire accueillera plusieurs milliers de visiteurs, sur invitation uniquement. Au programme : concerts, animations culturelles, démonstration d’appareils historiques en vol, spectacle de drones et feu d’artifice de clôture. Selon Bill White, l’ambassadeur des États-Unis, il s’agira du “plus grand événement, le meilleur, le plus incroyable, extraordinaire, phénoménal et fantastique, en dehors de ceux du président à Washington”. Plusieurs personnalités sont annoncées, dont le Premier ministre belge Bart De Wever, le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, ainsi qu’un(e) président(e) d’une des grandes institutions européennes. L’animation musicale sera assurée par Nile Rodgers.

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Une circulation contrôlée

Une journée d’une telle ampleur implique un dispositif strict, avec d’importantes mesures temporaires de circulation mises en place dans tout le quartier. À partir de 14h, plusieurs axes seront fermés, à l’exception des riverains qui pourront accéder à leur garage.

Sont notamment concernés :

l’avenue de l’Yser (entre la rue d’Oultremont et Mérode)

l’avenue des Gaulois (entre la rue des Francs et Mérode)

la zone de la porte de Tervueren et le square Jean de Mérode, à l’exception de l’axe Celtes–Tongres

Certaines voiries resteront toutefois accessibles, notamment :

l’avenue des Nerviens

l’avenue de la Renaissance

la rue des Tongres

l’avenue des Celtes

l’avenue de Tervueren

Le tunnel du Cinquantenaire sera également fermé à la circulation à partir de 17h le 28 juin et jusqu’à la fin de l’événement.

Un stationnement quasi impossible

Le stationnement sera interdit dans plusieurs zones du quartier. Certaines mesures sont déjà en vigueur depuis le 21 juin, notamment avenue des Gaulois (côté parc), et s’étendent jusqu’au 1er juillet.

Le 28 juin, des interdictions supplémentaires s’appliqueront de 11h à 1h du matin dans un large périmètre, incluant notamment :

l’avenue de l’Yser (des deux côtés, entre la rue d’Oultremont et Mérode ; côté parc entre l’Avenue de la Chevalerie et la rue d’Oultremont)

l’avenue des Gaulois (des deux côtés)

le parking du Mont du Cinquantenaire

les abords de l’avenue des Nerviens (entre Cornet et le parking Mont du Cinquantenaire)

la latérale Tervueren entre Avenue des Celtes et rue Abbé Cupers inclus

l’avenue de Tervueren (rue Abbé Cuypers jusqu’à l’entrée de la station de métro inclus)

la rue des Francs (côté pair entre l’avenue des Celtes et l’avenue des Gaulois)

la rue de la Gare le long de l’ancien bâtiment ING

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Plusieurs associations, dont Greenpeace, Code Rouge, Vredesactie et le Corporate Europe Observatory, s’opposent à l’événement. Dans une lettre ouverte, elles estiment que l’autoriser reviendrait à “soutenir activement la politique du président Donald Trump et le monde qu’il nous impose”. Elles critiquent aussi la politique des États-Unis en matière climatique et internationale, qu’elles jugent être “des décisions destructrices”. Elles dénoncent enfin une célébration jugée excessive dans le contexte actuel : “Alors que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté augmente de manière exponentielle, cette célébration fastueuse est le coup de grâce pour toutes celles et ceux qui considèrent Bruxelles et l’Europe comme leur foyer”.

La rédaction – Photo : BX1