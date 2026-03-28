Une cinquantaine de manifestants à Bruxelles dénoncent la politique de Donald Trump
Une cinquantaine de manifestants ont protesté samedi devant l’ambassade des États-Unis à Bruxelles. Ils ont ainsi rejoint le mouvement “No Kings” et “No Tyrants” (pas de rois, pas de tyrans) qui déferle samedi pour la troisième fois en moins d’un an sur l’ensemble des États-Unis, où des millions de personnes sont attendues pour manifester contre la politique de Donald Trump.
L’action à Bruxelles était organisée par Democrats Abroad, le mouvement à l’étranger des soutiens au parti démocrate. Les manifestants se sont présentés dès 14h00 devant l’ambassade des États-Unis à Bruxelles. Ils s’opposent ainsi à la politique intérieure et étrangère du président républicain.
Parmi les participants, Linda s’est étonné du peu de résistance que rencontre l’administration Trump, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. “Trump mène une guerre illégale au Moyen-Orient, mais cela ne semble déranger personne. C’est incroyable que la Belgique n’ait pas encore prononcé de sanction, comme un boycott des produits américains en magasin”, s’est-elle indignée.
Outre l’opération menée au Venezuela, les déclarations sur le Groenland ou l’attaque israélo-américaine contre l’Iran, la politique intérieure du président américain a également été vivement critiquée. Malgré tout, Carla et Julian Holme, mère et fils, restent convaincus que “la démocratie américaine n’est pas encore condamnée”.
“Le peuple est normalement aux commandes aux États-Unis, mais aujourd’hui, c’est un petit groupe de riches qui détient le pouvoir aux États-Unis et dans le monde. Ils ne pensent pas aux besoins de la population. Trump n’a plus le moindre respect pour la constitution. La démocratie survivra, mais nous devrons en payer le prix”, a-t-elle clamé à Bruxelles.
Belga