Une cinquantaine de manifestants à Bruxelles dénoncent la politique de Donald Trump

L’action à Bruxelles était organisée par Democrats Abroad, le mouvement à l’étranger des soutiens au parti démocrate. Les manifestants se sont présentés dès 14h00 devant l’ambassade des États-Unis à Bruxelles. Ils s’opposent ainsi à la politique intérieure et étrangère du président républicain.

Parmi les participants, Linda s’est étonné du peu de résistance que rencontre l’administration Trump, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. “Trump mène une guerre illégale au Moyen-Orient, mais cela ne semble déranger personne. C’est incroyable que la Belgique n’ait pas encore prononcé de sanction, comme un boycott des produits américains en magasin”, s’est-elle indignée.

Outre l’opération menée au Venezuela, les déclarations sur le Groenland ou l’attaque israélo-américaine contre l’Iran, la politique intérieure du président américain a également été vivement critiquée. Malgré tout, Carla et Julian Holme, mère et fils, restent convaincus que “la démocratie américaine n’est pas encore condamnée”.