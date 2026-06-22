Face à la multiplication d’événements, des riverains s’unissent pour protéger le parc du Cinquantenaire

Plusieurs comités et associations de riverains du Cinquantenaire ont annoncé ce lundi la création d’une plateforme commune afin de réclamer une réglementation plus stricte des événements organisés dans le parc et sur son esplanade.

Les riverains dénoncent la multiplication d’événements qu’ils jugent bruyants, générateurs de déchets et attirant d’importantes foules. Selon eux, ces activités contribuent à la dégradation du parc du Cinquantenaire, un site classé que Bruxelles Environnement considère comme une “zone calme en accès public”. La plateforme demande notamment qu’il ne soit plus permis d’organiser dans le parc des événements commerciaux privatisés. Elle cite en particulier les concerts Hangar ainsi que la Fiesta Latina, qui doit quitter cette année le Bois de la Cambre pour s’installer durant trois jours au Cinquantenaire à la fin du mois d’août.

Les associations souhaitent également qu’aucune décision concernant l’utilisation du parc ou de son esplanade ne soit prise sans consultation préalable des institutions culturelles présentes sur le site et des riverains. Elles estiment qu’une telle concertation est indispensable pour préserver le “vivre ensemble” dans ce quartier densément peuplé de la capitale.

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Les signataires soulignent par ailleurs que les activités organisées au Cinquantenaire devraient être compatibles avec les missions des institutions culturelles installées sur le site, parmi lesquelles le Musée de l’Armée, Autoworld, les Musées royaux d’Art et d’Histoire et l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). Un courrier reprenant ces revendications a été adressé lundi aux différentes autorités impliquées dans la gestion du Cinquantenaire, à savoir les niveaux fédéral, régional et communal.

La nouvelle structure rassemble le Groupement des Associations du Quartier européen (GAQ), l’Association du Quartier Léopold (AQL), le Comité Tervueren-Montgomery, le Comité Saint-Michel, le Comité Tervueren/Tongres/Braffort/Ménapiens ainsi que la communauté des Dominicains. Elle est coordonnée par le GAQ.