250e anniversaire des Etats-Unis : le feu d’artifice aura bien lieu malgré les nids de martinets

Le feu d’artifice du 28 juin est maintenu au Cinquantenaire, sous conditions afin de limiter les perturbations pour les martinets.

La fête des 250 ans des États-Unis, qui aura lieu ce 28 juin au Cinquantenaire, a presque été privée de feu d’artifice. En cause : la présence dans le parc d’une des plus importantes colonies de martinets en Belgique.

Cette espèce d’oiseaux, parmi les plus rapides du monde, est menacée et les multiples événements au Cinquantenaire les perturbent, selon Natagora. Leur nombre diminue fortement, passant de 103 nids en 2024 à 86 en 2025. L’association de protection de l’environnement précise, auprès de la DH, que la fête américaine tombera en pleine période de nourrissage des jeunes martinets.

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Nos confrères avaient d’abord annoncé que le feu d’artifice du 28 juin pourrait ne pas avoir lieu. Finalement, le porte-parole de Bruxelles-Environnement Pascale Hourman a pu délivrer à la DH les résultats de leur étude, qui a estimé que “l’impact sur les colonies sera faible moyennant le suivi de recommandations précises qui devront donc être suivies.” Ces recommandations sont nombreuses, mais trois sont significatives :

Organiser les concerts et principales animations sur l’esplanade, loin des nids, avec les haut-parleurs orientés à l’opposé des cavités des martinets.

Privilégier les feux d’artifice les plus silencieux et ne pas utiliser les plus bruyants.

Éteindre l’éclairage dès la fin de l’événement.

Pour compenser ces quelques semaines durant lesquelles de nombreux événements auront eu lieu (Hangar, Fête de la musique, 250 ans des États-Unis…), Bruxelles Environnement prévoit trois semaines sans événements dans le parc “afin de respecter une période de calme”. Elle durera jusqu’au 21 juillet.

BX1 – Photo : Belga Image