“Pour une fois le politique se fixe un objectif de politique judiciaire”, le Parquet national financier annoncé pour 2026

Invité dans Bonjour Bruxelles, le député fédéral des Engagés, Ismaël Nuino est revenu sur l’accord budgétaire “Arizona”, présenté cette semaine au Parlement. Un exercice qu’il juge “compliqué” mais réussi.

“On devait trouver 10 milliards d’euros supplémentaires par rapport aux 23 milliard déjà trouvés et le gouvernement y est parvenu de manière équilibrée : en réduisant les dépenses publiques et en faisant contribuer ceux qui ont les épaules les plus larges”, se réjouit le député.

Si ces annonces ont provoqué la colère populaire, pour Ismaël Nuino, il y avait urgence : “La Belgique avait besoin d’un budget pour 2026. On ne pouvait pas attendre Noël pour s’y mettre”.

Interrogé sur les mesures les plus sensibles (gel partiel de l’indexation salariale, économies dans les soins de santé, hausse progressive du prix du gaz), il assume : “Sur l’index, un saut pur et simple était sur la table. Personne n’en voulait. Nous avons garanti un minimum pour tous, en limitant l’effet pour les salaires les plus élevés. C’est l’évolution la plus juste que nous pouvions trouver”.

Sur le budget santé, il relativise : “On parle d’une économie de 300 millions sur toute la législature, sur un budget de 200 milliards. L’effort est mesuré et les soins de santé restent préservés”

Quant à la hausse de la TVA sur le gaz, Ismaël Nuino rappelle qu’elle découle d’une directive européenne : “Plutôt que passer brutalement de 6 % à 21 %, on procède progressivement. Et nous baissons la fiscalité sur l’électricité pour encourager la transition vers l’électrique”, précise le député.

Un Parquet national financier dès 2026?

Le député se montre particulièrement satisfait des avancées en matière judiciaire, notamment la création d’un Parquet national financier, inspiré du modèle français.

Dix magistrats et deux services de police fusionnés composeront cette nouvelle structure, censée être opérationnelle rapidement et générer à terme “175 millions d’euros” grâce à la lutte renforcée contre la criminalité financière.

Ismaël Nuino insiste sur le fait que “toute la chaîne pénale” sera dotée de moyens supplémentaires : enquêteurs, parquet, tribunaux de première instance et cour d’appel. “Pour une fois le politique se fixe un objectif de politique judiciaire, mieux lutter contre la fraude fiscale”

Concernant l’état du palais de justice de Bruxelles, il reconnaît un chantier complexe : “L’intérieur est gigantesque. Mais il est inacceptable que les agents du monde judiciaire travaillent dans ces conditions.”

À Bruxelles, un blocage politique persistant

Revenant sur les négociations régionales bruxelloises toujours dans l’impasse, le député ne cache pas son exaspération.

“Je préfère une colère froide” confie-t-il. “Peu importe qui est aux manettes, ça ne fonctionne pas. Des gens élus pour faire tourner Bruxelles sont incapables de mettre leurs divergences de côté.”

