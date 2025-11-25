Passer la navigation
Georges-Louis Bouchez échoue à ramener le PS et le CD&V mais entend prolonger sa mission

Bouchez maintient sa mission de formateur bruxellois malgré l’impasse politique actuelle.

Après avoir obtenu un sursis jeudi dernier, le formateur Georges-Louis Bouchez n’a pas réussi à ramener le PS autour de la table, ni à rallier le CD&V pour constituer une majorité néerlandophone solide, rapportent La Libre et Bruzz ce mardi après-midi.

L’Open VLD refuse toujours d’abandonner la N-VA et conditionne tout accord à un effort budgétaire concret d’un milliard d’euros, écrivent nos confrères.

Malgré ces échecs, Georges-Louis Bouchez refuserait de passer la main et compterait prolonger sa mission, d’après La Libre.

La Rédaction – Photo : Belga Image

