Le complexe cellulaire du palais de Justice est dans un état préoccuppant

Une inspection menée au complexe cellulaire du palais de Justice de Bruxelles confirme l’état préoccupant des lieux. L’auditorat du travail demande d’accélérer et de compléter le plan d’action déjà prévu, alors que des manquements graves en matière de sécurité et de conditions de travail persistent.

Le complexe cellulaire du palais de Justice de Bruxelles n’est pas en meilleur état que le reste du bâtiment judiciaire, souvent pointé du doigt par les professionnels qui le fréquentent. Une visite d’inspection a été réalisée ce dimanche par un magistrat de l’Auditorat du travail, la conclusion est que la situation y est également “problématique“. Aucune mesure coercitive n’a cependant encore été prise.

Un plan d’action a été défini il y a quelque temps en vue de résoudre les soucis les plus graves et l’auditorat juge après la visite que “la mise en oeuvre de ce plan d’action doit être accélérée” mais aussi que le plan en lui-même doit être “complété“.

L’auditorat s’inquiète principalement que les conditions de travail des policiers de la DAB (direction de sécurisation) “ne respectent pas, à certains égards, la réglementation du bien-être“. En 2021, des agents de la DAB s’étaient déjà plaints des conditions d’hygiène dans ces locaux. Il était alors question d’invasion de souris et d’infiltrations d’eau.

Malgré les conclusions de la visite de ce dimanche, l’auditorat n’a pas fait usage jusqu’à présent des mesures coercitives prévues par le code pénal social. Il dit préférer s’inscrire dans “une démarche privilégiant une régularisation de la situation sur base volontaire“. Il prendra les contacts nécessaires dans le courant de la semaine en réunissant à nouveau les institutions concernées par la situation.

Les pompiers alertent sur “plusieurs manquements graves”

L’auditorat du travail précise aussi qu’il souhaite obtenir le rapport réalisé dernièrement par les services incendie au palais de Justice afin de le transmettre au Contrôle du bien-être. La Libre et Bruzz ont fait état de ce rapport ces derniers jours. Les deux médias évoquent les conclusions des pompiers transmises au bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, à la Régie des bâtiments et au SPF Justice. Les hommes du feu y dressent un tableau alarmant: “plusieurs manquements graves en matière de sécurité incendie ont été constatés, suscitant de vives inquiétudes“. Ils y évoquent notamment l’absence presque totale de compartimentage coupe-feu, “un défaut d’autant plus préoccupant que certaines surfaces recèlent une charge calorifique particulièrement élevée“. La détection d’incendie est jugée “limitée” voire “inexistante“, alors que dans les étages souterrains de l’édifice s’entassent d’importantes quantités de matériaux inflammables. Le rapport fait aussi état d’issues de secours verrouillées et d’extincteurs manquants ou défaillants.

“Les pompiers constatent que plusieurs mesures de prévention des incendies, qui avaient déjà été demandées il y a plus de dix ans dans des avis précédents, n’ont toujours pas été mises en œuvre. Nous soupçonnons de graves infractions, notamment au code du bien-être au travail.”

Selon les deux médias, les constatations des pompiers correspondent à celles d’une analyse réalisée par le SPF Justice. Celui-ci a chargé un bureau d’études de lister les travaux nécessaires à l’amélioration de la situation. Mais “vu l’importance des travaux attendus, des analyses technique et budgétaire sont en cours afin de déterminer les interventions envisageables à court et moyen termes“, aurait précisé l’administration. Parmi les travaux prioritaires, il y a notamment la sécurisation des archives, l’installation de portes coupe-feu et le remplacement des extincteurs.

Belga – Photo : Belga Image