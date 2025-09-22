“La pluie tombait à travers le plafond”: la cour d’appel dénonce le mauvais état des locaux et les répercussions sur son personnel

La cour d’appel de Bruxelles a exposé lundi les mauvaises conditions de travail subies par son personnel suite au manque d’entretien de ses locaux, à l’occasion de la visite d’une salle d’audience et d’un greffe récemment inondés au palais de justice de Poelaert.

“Nous demandons à pouvoir travailler dans des locaux adaptés et dignes de ce nom. En termes de bien-être au travail, les règles ne sont absolument pas respectées ici“, a indiqué Nathalie Ninnen, greffière en cheffe de la cour d’appel de Bruxelles.

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Yannick Vangansbeek

Fin août, le plafond s’est effondré dans une salle d’audience utilisée quotidiennement par sept chambres de la cour d’appel, compétentes pour des dossiers en jeunesse et en famille. Une fuite d’eau, constatée à cet endroit en juillet, avait fait l’objet d’un signalement interne et informel, mais sans être traitée par la suite. Fin août également, mais un étage plus bas dans le palais Poelart, les quatre pièces occupées par la chambre des mises en accusations de la cour d’appel de Bruxelles avaient été évacuées en toute urgence suite à une autre fuite d’eau, passée par les luminaires cette fois. Trois centimètres d’eau avaient recouvert l’une des pièces, nécessitant l’évacuation et le déménagement d’une dizaine d’employés. “La pluie tombait à travers le plafond“, a résumé lundi Nathalie Ninnen, citant des toilettes bouchées comme source potentielle à cet accident.

Le personnel du greffe de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel partage depuis l’inondation l’espace de travail d’une autre section de la cour. La salle d’audience inondée reste également inutilisée. La cour d’appel souhaite un rapport d’expertise complet en provenance de la Régie des bâtiments pour assurer qu’il n’y a aucun problème au niveau de la sécurité, tant sur le plan électrique qu’au niveau de la stabilité du bâtiment, avant de réintégrer les locaux inondés.

Avec Belga – Photo Belga