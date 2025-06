“On ne va pas laisser le Palais du Midi fermé si le métro 3 ne se fait pas”

Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce vendredi.

La Capitale se parera de bleu tout ce week-end. Si le bourgmestre assure ne pas camper le personnage du grand Schtroumpf, il dément que la Ville fasse trop de publicité à ce sujet.

“C’est génial au contraire. C’est le problème des Belges et des Bruxellois. Nous ne sommes pas assez fier de notre patrimoine. Les Schtroumpfs sont connus dans le monde entier mais tout le monde ne sait pas que c’est à Bruxelles qu’ils sont nés et donc on a voulu marquer le coup. Pour honorer la mémoire de Peyo et rappeler leur endroit de naissance grâce à cette avant-première mondiale“.

“Ce n’est pas uniquement bon pour les retombées touristiques ou l’image de la ville. Je pense que beaucoup de gens se réjouissent. la venue de Rihanna est un moment important. Tout est positif dans cet événement“.

Quid par contre de ces événements privés payants organisés en plein cœur de lieux publics qui deviennent de facto privatisés ? “Je pense que beaucoup de villes nous envient la venue de Neil Young. On a réussi depuis plusieurs années à trouver des opérateurs privés, ce qui nous permet de consacrer nos subventions à d’autres choses comme nos centre culturels. Et on ne touche pas d’argent sur ces événements privés. On les appuie juste“.

Le métro 3 ? “La Région doit se positionner et prendre ses responsabilités”

Une fête est organisée pour dire au revoir au Palais du Midi. Mais cette situation n’est-elle pas un gros gâchis ?

“Nous on fait notre job. On a payé les indemnités pour les commerçants. Je suis loyal et je joue main dans la main avec la Région mais il y a plusieurs dossiers ou elle traine à décider. Nous, on prend nos responsabilités et c’est clair que si elle venait à abandonner le projet de métro 3, on rouvrirait vite le Palais du Midi“.

“Quoi qu’il arrive on va devoir démonter le palais du Midi. Pour ce qui est de la station Toots Thielemans, elle est quasi finie à 80%. Mais je ne veux pas un Palais du Midi vide sans travaux pendant 1 an, je l’ai dit à la STIB“.

“Les entreprises privées ont royalement foiré”

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles en profite pour pousser un coup de gueule. “On parle tout le temps de la STIB, qui est une super boite à Bruxelles, mais toutes ces personnes qui nous ont assuré qu’elles allaient construire le métro à ce prix là, se sont totalement trompées. Elles n’ont pas été capables de construire un métro, ce que d’autres villes et compagnies savent faire. Nous sommes dans un cercle vicieux et le consortium privé Toots ne prend pas beaucoup de risques“.

“Le piétonnier est rentré dans les mœurs. Mais il faut toujours aller plus loin”.

Le piétonnier fête ses 10 ans d’existence. En constante évolution, il a durablement changé le visage et l’image de la Capitale. “On a regagné de l’espace public avec ce projet. La verdure est partout. Pour ce qui est de la sécurité et de la propreté, ce n’est évidemment jamais réglé mais on accentue les efforts. Notre ville se rénove, une ville sans chantiers c’est une ville où plus rien ne se passe“.

Concernant le vote du budget, le maïeur insiste que “cela a été un budget très difficile. C’est la première fois qu’on a autant de difficultés dans toutes les communes, mais nous y sommes arrivés. Ce fut long et compliqué. On a dû faire des choix“.

“Les manifestants pro Gaza à la Bourse ne respectent rien”

Sur les réseaux sociaux, de nombreux manifestants pro-palestiniens se plaignent d’actions musclées et intimidantes de la part de la police à la Bourse. Philippe Close conteste cette vision.

“Le problème c’est qu’ils ne respectent rien, ils ne demandent pas d’autorisation. C’est quand même bizarre qu’avec 100.000 personnes, on a 0 problème, mais qu’avec 150 personnes on a beaucoup de problèmes, ils doivent se poser les bonnes questions. La façon dont ils abordent les choses en insultant les forces de l’ordre en permanence, en provoquant, ne sert pas beaucoup la cause je pense“.

“PS et MR doivent se mettre autour de la table”

Les négociations gouvernementales à Bruxelles restent enlisées. Que fait-on alors ? “Un travail intéressant a été mené par Christophe De Beukelaer et Elke Van Den Brandt. Et je pense que la solution est connue depuis début février : sans la N-VA. Mais leur travail a été torpillé après 15 jours d’une manière un peu ridicule. Il faut que les gens se parlent. Je comprends complètement le travail de Ahmed Laaouej car le le MR avait mis une exclusive sur nous. Les deux partis qui ont gagné les élections c’est nous donc on doit se mettre autour de la table“.

On termine avec les récentes tensions au sein de la famille socialiste. “On a été très déçu que Vooruit retire la prise, car il faut un gouvernement, je ne sais plus quoi répondre à la population. Ce n’est pas le moment de se diviser, il y a des petites tensions, j’essaie de rabibocher les choses mais il faudra un peu de temps. je ne vais pas emmener à manger ensemble tout de suite Ahmed Laaouej et Conner Rousseau“, glisse malicieusement Philippe Close.

Romuald La Morté