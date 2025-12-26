DJ, projections laser et feu d’artifice à l’Atomium pour le Nouvel An à Bruxelles

L’Atomium sera le théâtre d’un grand show visuel mercredi pour le passage à l’An Neuf, a annoncé vendredi la Ville de Bruxelles. Au programme : un DJ set, des projections laser et un feu d’artifice.

La soirée débutera à 21h00 avec un DJ set de Brieuc. Dès 23h40, des projections laser 3D viendront habiller les structures de l’Atomium avant qu’un feu d’artifice ne vienne marquer le passage à 2026 sur le douzième coup de minuit.

Baptisé fusion, ce spectacle a été conçu spécialement pour l’Atomium et sera accompagné d’une bande son originale dans un style électro-pop, “pensée pour rassembler toutes les générations”, selon l’organisation.

Le public est invité à prendre les transports en commun pour se rendre à l’événement. Les informations détaillées peuvent être retrouvées sur la page dédié du site de la Ville de Bruxelles.

Belga